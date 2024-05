Arriva il Cittadella . Poi via ai playoff

Ultima partita per la Cremonese prima di tuffarsi tra gli insidiosi playoff di serie B. Il match di stasera allo stadio Zini contro il Cittadella serve alla squadra di mister Stroppa per prepararsi mentalmente al ciclo di spareggi che la attende ma rappresenta anche un’opportunità ghiotta per chiudere la regular season in casa davanti ai propri tifosi con un trionfo e una mini striscia positiva di risultati, rendendo meno amaro questo finale di stagione. Per l’occasione il tecnico ex Monza avrà a disposizione tutti gli interpreti d’attacco con solo Afena-Gyan da valutare dopo la contrattura che lo ha messo ko con il Parma. Non ci sarà invece Pickel per squalifica. Mancheranno anche Collocolo e Ravanelli mentre sono pronti a scendere in campo i giovani Rocchetti e Della Rovere.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Sernicola, Marrone, Lochoshvili; Ghiglione, Abrego, Castagnetti, Buonaiuto, Quagliata; Ciofani, Falletti.

Mariachiara Rossi