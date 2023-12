Arrestato il vicino di casa “orco”. Sconterà cinque anni di carcere

Ha abusato di un undicenne: i carabinieri della stazione di Calcinate hanno eseguito un ordine di carcerazione per esecuzione pena, emesso dalla procura nei confronti di un venticinquenne di Bagnatica. L’uomo è ritenuto colpevole del reato di atti sessuali con un minorenne. Ora è in carcere dove deve scontare la pena di 5 anni, sentenza definitiva. Era il mese di giugno del 2020 quando il padre della vittima, allora quattordicenne, italiano, ha denunciato ai carabinieri la vicenda. Il ragazzino aveva capito che c’era qualcosa che non andava e nel tentativo di staccarsi definitivamente dall’uomo si era rivolto al padre raccontandogli tutto. La vicenda era iniziata già nel 2016. L’arrestato era suo vicino di casa ed era riuscito a guadagnarsi la fiducia della famiglia della vittima, tanto che il minore spesso rimaneva in compagnia del venticinquenne. Le prove raccolte ed il successivo processo hanno consentito di acclarare la colpevolezza dell’arrestato.

E a Trescore Balneario i carabinieri hanno arrestato per atti persecutori e lesioni un ventiduenne del posto: aveva picchiato la ex fidanzata. Ora si trova ai domiciliari. La vicenda comincia il 14 novembre, quando il ragazzo, al culmine di un litigio con l’ex fidanzata di San Paolo d’Argon, con la quale la relazione era terminata già a luglio, l’ha aggredita fisicamente. La ragazza, stanca dei continui atteggiamenti dell’ex, che già in passato l’aveva percossa, ha così deciso di rivolgersi ai militari di Trescore Balneario. F.D.