Arrestato a Livigno il mago del gioco delle tre campanelle

Arrestato a Livigno un “mago“ del famigerato gioco delle tre campanelle. Gli uomini della squadra mobile della Questura di Sondrio hanno tratto in arresto, sulla base di un provvedimento emesso dal tribunale di Imperia, un soggetto straniero per il reato di rapina aggravata. Gli agenti, a seguito di un’attenta attività investigativa, hanno rintracciato l’uomo a Livigno, in compagnia di altri connazionali. Il soggetto, con numerosi precedenti penali e di polizia per reati analoghi, si sarebbe reso protagonista di una rapina aggravata attraverso “il gioco della tre campanelle“. In particolare, dopo aver attirato degli avventori ed averli invitati a puntare, sarebbe riuscito a strappare con violenza i soldi alle vittime. Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato portato alla casa circondariale di Sondrio.