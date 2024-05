Arredo e bricolage. Nuove assunzioni

Il restyling dello store JYSK di Castione Andevenno, in provincia di Sondrio, porta con sé nuove assunzioni. La catena danese, che propone un’ampia selezione di prodotti tra cui mobili per interni ed esterni, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, ha rinnovato il punto vendita di viale Tirelli 61 secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello internazionale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Di pari passo con le aperture e i restyling dei negozi si moltiplicano a livello locale le assunzioni. JYSK Italia, che è presente in Lombardia con altri 16 store, a Castione Andevenno ha aperta la posizione di Referente Logistico (tutte le posizioni aperte si trovano sul sito al link: lavoro.jysk.it). La catena conta sul territorio nazionale complessivamente 88 negozi e oltre 750 dipendenti: a gennaio ha ottenuto la certificazione Top Employers Italia 2024, il riconoscimento ufficiale per le eccellenze aziendali nelle politiche e nella gestione strategica delle risorse umane e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente lavorativo e il mondo del lavoro. La nostra ambizione è essere la prima scelta per coloro che cercano opportunità nel mondo del retail. "Crediamo che collaboratrici e collaboratori siano la chiave del nostro successo. Per questo ci impegniamo ad offrire, non solo un ambiente di lavoro attrattivo, ma anche possibilità di crescita e stimoli a raccogliere nuove sfide all’interno dell’azienda –, sostiene Cesare Bailo, amministratore delegato e country director di JYSK Italia –. Per supportare la nostra rapida crescita nel mercato italiano abbiamo bisogno dei migliori talenti".