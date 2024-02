Armato di sampietrini e spray al peperoncino. Quarantenne denunciato

Girava con sampietrini e spray al peperoncino, denunciato. Durante il week end, un quarantenne è stato visto da una volante della polizia mentre, insieme a un amico, stava passeggiando per le vie del centro storico di Lodi. Essendo già noto ai poliziotti per numerosi precedenti per reati di rapina, furto e in materia di stupefacenti, è stato sottoposto a un controllo più approfondito. Sono spuntati un bastone animato in metallo, cacciaviti, alcuni sampietrini e una bomboletta spray al peperoncino. L’uomo non ha saputo giustificarne il possesso e, pertanto, è stato denunciato per i reati di possesso di chiavi alterate o grimaldelli e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.