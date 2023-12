Anziano con problemi di salute scompare nel nulla . I carabinieri lo ritrovano

In meno di due ore, dopo l’allarme lanciato dalla moglie, i carabinieri di Fino Mornasco giovedì hanno rintracciato un uomo di 73 anni con problemi di salute, che si era allontanato da casa verso le 15.30. I militari sono partiti con le ricerche nelle vie adiacenti l’abitazione, per poi spostarsi nelle zone boschive di Casnate, allertando anche i Volontari del Lario, cercando di accelerare i tempi in considerazione delle patologie da cui è affetto l’anziano, delle rigide temperature e dei pochi minuti di luce rimasti. Le ricerche sono state estese fino a Grandate, dove l’uomo è stato trovato poco prima delle 17.00 in Via Monte Rosa, in stato confusionale, infreddolito e stanco, ma in buone condizioni di salute e contento di essere stato trovato.