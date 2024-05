Anziano ciclista investito. Deceduto al San Gerardo

MERATE

Un ex macellaio di 83 anni, Antonio Crippa, è stato investito da un automobilista. Era in bicicletta. Ricoverato in condizioni molto gravi è poi spirato. L’incidente è successo in viale Giuseppe Verdi a Merate. È il terzo incidente grave che si verifica su quella strada da quando è stata riqualificata, eliminando gli impianti semaforici che sono stati rimpiazzati da rotatorie, aggiungendo marciapiedi che hanno ristretto la carreggiata e tracciando per terra una pista ciclabile non protetta che passa pure in mezzo a parcheggi. L’83enne avrebbe attraversato all’improvviso la carreggiata e invaso la corsia opposta, dove stava arrivando un guidatore al volante di un’Audi che lo ha così travolto.

Il pensionato, che pedalava in sella alla sua mountain bike, è stato sbalzato sul cofano della macchina e contro il parabrezza che ha sfondato con la testa, prima di cadere esanime sull’asfalto. Lo hanno soccorso i sanitari dell’automedica di Vimercate con i soccorritori volontari della Croce Bianca di Merate. Dopo aver stabilizzato i suoi parametri vitali, lo hanno trasferito d’urgenza in ambulanza al San Gerardo di Monza. La prognosi era riservata, poi la tragedia. Due settimane prima in viale Giuseppe Verdi era stato investito un invalido di 55 anni e prima ancora una ragazza di 23 anni. D.D.S.