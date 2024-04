Bergamo, anziana drogata e derubata dalla badante: la signora finisce due volte in ospedale

Una badante italiana di 31 anni è stata arrestata a Bergamo per rapina aggravata e lesioni personali a danno dell’anziana di cui avrebbe dovuto prendersi cura. La donna avrebbe somministrato di nascosto alla pensionata consistenti dosi di benzodiazepine – uno psicofarmaco con effetti sedativi – allo scopo di rubarle gioielli e contanti tenuti in casa.

A causa dell’assunzione involontaria dei farmaci l’anziana aveva avuto due malori per i quali era stata ricoverata in ospedale. Entrambe le volte che la pensionata si trovava a casa con la badante e contestualmente a quegli episodi, la vittima aveva scoperto i furti in casa. Lo scorso agosto si era quindi decisa a presentare denuncia ai carabinieri.

Le indagini dei militari della stazione di Bergamo sono riusciti a dimostrare il coinvolgimento della donna, che aveva rivenduto gli ori in alcuni “compro oro” della zona. La badante è stata posta agli arresti domiciliari.