Ancora spray urticante nei corridoi. Tre studentesse intossicate

Terzo episodio di spray al peperoncino spruzzato a scuola nel giro di pochi giorni. L’allarme è scattato ieri intorno alle undici all’istituto superiore Sraffa, in via Comboni a Brescia. Stando ai primi, sommari accertamenti alcune studentesse durante l’intervallo hanno azionato, non si sa se volontariamente o meno, un bomboletta di spray urticante generando il caos. Quattro ragazzine di 15 anni hanno accusato malesseri, bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie.La dirigenza scolastica ha subito allertato il 112 e sul posto sono intervenute un’ambulanza e la Volante della polizia. Le alunne sono state soccorse e medicate sul posto e stanno bene, non hanno riportato postumi seri. Solo una è stata trasportata in ospedale in codice verde per accertamenti. Al vaglio ora l’antefatto: si dovrà capire se la spruzzata sia avvenuta per sbaglio oppure per gioco.