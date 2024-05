Anche il Mapello tenta la scalata

MAPELLO (Bergamo)

Per Ciliverghe, Magenta e Mapello, le tre squadre lombarde impegnate, oggi iniziano i giorni più importanti della stagione, quelli che possono aprire le porte della prossima serie D. Sono infatti ai nastri di partenza gli spareggi nazionali dell’Eccellenza, una sfida che coinvolge ventotto squadre e mette a disposizione sette biglietti per salire nella massima categoria dilettantistica. Oggi sono in programma la gare di andata, mentre domenica 2 giugno sarà la volta del ritorno. In chiave lombarda alle 16 i bresciani del Ciliverghe ospiteranno la Pro Novara, i milanesi del Magenta riceveranno la visita degli altoatesini del Tramin Fussball, mentre i bergamaschi del Mapello, sempre davanti al proprio pubblico, se la vedranno con i savonesi della Cairese. Da segnalare che oggi si gioca anche lo spareggio valido per il girone B dell’Eccellenza siciliana tra Modica e Milazzo. La vincente accederà alle finali nazionali con il conseguente spostamento di una settimana della sfida già programmata con l’Alto Casertano.

Luca Marinoni