Amatori Lodi impresa storica . Dopo 30 anni vince in Portogallo

Un’autentica impresa. Quasi trent’anni dopo la prima e unica volta l’Amatori Lodi torna a vincere una partita ufficiale in Portogallo, che con la Spagna è una delle patrie principali dell’Hockey su Pista d’Europa. Nella quarta giornata dei gironi di Champions League i giallorossi hanno battuto 4-3 la corazzata e capolista Oliveirense, rimontando anche un doppio svantaggio iniziale. L’uomo partita curiosamente è stato proprio un portoghese: Felipe Fernandes, numero 9 dei lodigiani, ha infatti trascinato i suoi alla rimonta con una splendida tripletta. "Sono felicissimo per la mia prestazione. Ma abbiamo fatto tutti una grandissima partita contro una delle migliori d’Europa. Dopo i loro primi due gol abbiamo dimostrato la nostra forza come squadra e abbiamo vinto meritatamente", ha detto Fernandes. L’Amatori con questo successo si rilancia prepotentemente in classifica, agganciando il Valongo e rimanendo in scia al St.Omer. Contro queste due squadre a febbraio i lombardi si giocheranno l’accesso ai quarti di finale, un traguardo che sembrava svanito prima del colpo di giovedì sera. Dopo la sbornia europea è però tempo di pensare di nuovo alla Serie A1: i giallorossi domani alle 18.30 saranno ospiti del Breganze.

Alessandro Stella