Alzini, Fiorin e Galli cercano fortuna anche in Europa

La terza giornata dei Campionati Europei su pista della categoria Elite, in svolgimento ad Apeldoorn in Olanda, stasera assegnerà i titoli dello Scratch e Inseguimento individuale maschile, Velocità e Omnium femminile. L’Italia è in gara con la linea verde guidata dal brianzolo Matteo Fiorin (nella foto), 18 anni di Seveso della MBH Bank Colpack Ballan CSB formazione Continental della provincia di Bergamo. Fiorin, iridato del quartetto inseguitore juniores lo scorso anno a Cali in Colombia con tanto di record del mondo, disputerà in serata la finale dello Scratch. Niccolò Galli, classe 2002 della Arvedi Cycling Cremona, correrà l’inseguimento individuale dopo aver disputato, ieri, il Chilometro da fermo. In campo femminile le orobiche Chiara Consonni e Martina Fidanza, già protagoniste nell’inseguimento a squadre, torneranno in pista per lo Scratch, la Eliminazione e la Corsa a Punti, mentre la legnanese Martina Alzini potrebbe essere impiegata per la Madison. Il torneo di velocità maschile riguarderà invece il bergamasco Stefano Moro. Gli europei si concluderanno domenica con le finali dell’Inseguimento, Keirin e Madison femminile, Corsa a punti e Keirin maschile. Dan.Vig.