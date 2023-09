Altra rapina in treno, vittima un minorenne

Stava tornando in treno a Vigevano, è stato minacciato con un coltello e rapinato dell’iPhone e dell’orologio. È un ragazzo minorenne, di 17 anni, la vittima dell’aggressione avvenuta nella mattinata di sabato sulla linea ferroviaria Milano-Mortara. Il giovane era a bordo del treno numero 10033 di Trenord, partito da Milano Porta Genova e diretto a Vigevano. Rimasto senza il suo telefonino, non ha lanciato subito l’allarme per quello che gli era appena successo, ma quando è arrivato a casa, evidentemente molto scosso per l’accaduto, lo ha raccontato alla madre, che nel pomeriggio lo ha accompagnato dai carabinieri a sporgere denuncia nei confronti di ignoti. Tre sconosciuti lo avevano infatti avvicinato sul treno, non certo affollato il sabato mattina. Uno era armato di coltello, mostrato al diciassettenne che non ha potuto quindi reagire alle minacce e ha dovuto assecondare i malintenzionati consegnando quello che gli chiedevano, il suo iPhone 14 e anche l’orologio, anche se quest’ultimo di scarso valore. Soddisfatti per il bottino, i tre non hanno infierito sulla loro vittima, rimasta illesa almeno fisicamente. La rapina è stata messa a segno mentre il convoglio era all’altezza di Albairate (Milano). Poi i tre sconosciuti si sono subito allontanati dal ragazzo, forse sono scesi alla fermata successiva oppure sono rimasti sul treno, come se nulla fosse successo, confidando che il minorenne non avesse lanciato un immediato allarme. Indagano i carabinieri. Stefano Zanette