Alta tensione in Val Brembana: "Condizioni sanitarie pessime siamo stati abbandonati"

TALEGGIO (Bergamo)

È sempre più difficile la convivenza tra i migranti e la popolazione di Taleggio, piccolo centro di 500 abitanti della Valle Brembana. Tanto che il sindaco Gianluca Arnoldi ha minacciato di dimettersi. "La situazione è esplosiva - spiega il primo cittadino -, invito il prefetto a venire da noi per dare vita ad un’assemblea pubblica. Se il mio grido di aiuto non troverà risposta, sono pronto a rimettere la fascia di sindaco nelle mani del prefetto". A scatenare la protesta di Arnoldi il continuo arrivo di immigrati nel centro istituito nell’ex colonia ambrosiana della frazione di Sottochiesa. Martedì pomeriggio, con l’arrivo di 60 persone provenienti dal centro di accoglienza di Romano di Lombardia, evacuato dopo l’intossicazione alimentare di molti ospiti, e di altri 30 migranti, risultavano presenti 200 persone in un luogo che, da un primo sopralluogo delle autorità effettuato in primavera, risultava idoneo al massimo per una sessantina.

Poi, nella tarda serata di martedì, già alcune decine di migranti hanno fatto rientro a Romano di Lombardia. "Mi sento preso in giro - sottolinea Arnoldi. Abbiamo dimostrato disponibilità, sollecitando già a maggio e giugno una gestione più responsabile, che ora appare fuori controllo".

In questi mesi si è mossa una rete di solidarietà: sono state donate calzature, abiti, prodotti per l’infanzia, coperte. Nei giorni scorso il sindaco aveva segnalato che alcuni migranti erano entrati in un magazzino a dormire e risulta che spesso durante il giorno gli ospiti dormano sulle panchine del paese. "Pare che già nelle scorse settimane - osserva Arnoldi - non ci fossero letti a sufficienza. Con l’arrivo di cento persone in più la situazione è diventata esplosiva".

Il primo cittadino segnala anche lo squilibrio con il numero di residenti nella frazione di Taleggio, Sottochiesa, attualmente 75.

"Le condizioni igienico-sanitarie in cui vivono sono pessime - rivela un volontario che periodicamente fa visita ai migranti ospiti a Taleggio -. Non ho mai visto una situazione del genere. Sono lasciati nell’abbandono, tra di loro ci sono anche diversi bambini". A gestire la struttura di Taleggio è una cooperativa di Vercelli, che per ora preferisce non rilasciare dichiarazioni.

Michele Andreucci