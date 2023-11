Alpinista scomparso. Ricerche sul Mallero con più uomini e mezzi

Uomini, mezzi e cani addestrati. Nonostante il grande sforzo e l’impegno dei soccorritori non si hanno ancora notizie del noto alpinista Mario Conti, 79 anni. Il “Ragno di Lecco” che vive a Mossini (So) con la compagna si è allontanato da casa martedì scorso. Nella notte di mercoledì i vigili del fuoco hanno utilizzato una potente fotocellula che ha illuminato un ampio versante della montagna e poi dalle 6 di ieri mattina le ricerche sono riprese con ancora più uomini. Ieri a cercarlo sono arrivati rinforzi dei Vigili del fuoco da Milano, Lecco, Bergamo e Brescia, oltre ai militari del Soccorso Alpino della GdF di Sondrio, agli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione, e a numerosi volontari della Protezione civile con gli amici alpinisti di Conti. In volo c’erano droni e l’elicottero Vf che hanno sorvolato Sondrio e la valle del Mallero.