Alla Bracco lo scudetto Juniores. È il quinto successo tricolore

Sorrisi in casa della Bracco Atletica Milano grazie ai risultati arrivati dopo i Campionati indoor Juniores e Promesse staffette e di società che hanno avuto luogo ad Ancona. La squadra Juniores ha iniziato il proprio 2024 nel migliore dei modi. Le ragazze, capitanate da Celeste Polzonetti, si sono affermate, a livello societario, conquistando il primo scudetto tricolore dell’anno con una prestazione impeccabile. In campo maschile il miglior piazzamento è andato all’OSA Saronno Libertas. Le atlete della realtà meneghina si sono piazzate prime con 65 punti. Per il club del Presidente Franco Angelotti si tratta della quinta vittoria dopo i successi del 2008, 2009, 2015 e 2016. Determinanti le quattro medaglie conquistate, ovvero gli ori di Erika Saraceni e Celeste Polzonetti tra triplo e 60 metri ostacoli, l’argento di Maddalena Martucci sui 60 piani, il bronzo della 4x200 e altri due piazzamenti nelle migliori otto (Elisa Muraro quinta nell’alto e Maria Anischenko settima nella marcia). La società meneghina ha poi portato a casa la terza piazza nella categoria Promesse spinta dall’oro della 4x200 e dall’argento di Martina Canazza sugli 800 metri. Bene anche l’Under 23 che ha avuto la meglio sull’Atletica Brescia 1950. Argento e bronzo in chiave lombarda a livello Under 20: nel testa a testa ha la meglio Bergamo che precede la Bracco. G.L.