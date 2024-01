Alcione, voglia di C. Varese ’’sub iudice’’

Una troneggia sempre più imprendibile in vetta, l’altra è in cerca di una stabile collocazione in zona playoff, la terza cerca di stare lontana dai quartieri pericolanti. Alcione Milano, Città di Varese e Vogherese si affacciano alla sesta giornata di ritorno del campionato di serie D in programma oggi con situazioni e ambizioni differenti. Con 54 punti e ben dieci di vantaggio sui piemontesi del Chisola secondi, i milanesi capolisti ospitano i genovesi del Ligorna cercando la quarta vittoria di fila dopo il netto 7-1 con cui si sono imposti ad Alba. Reduce dal rotondo 3-0 con cui ha liquidato al Franco Ossola la pratica Asti, il Città di Varese cerca di concedersi il bis al Chittolina dove lo attendono i liguri del Vado. Nel frattempo l’Asti ha chiesto di annullare il risultato della partita disputata con il Città di Varese (persa 3-0) Il motivo è che, nel secondo tempo, il Cdv avrebbe fatto giocare un numero 23 non indicato in distinta.

Con i suoi ventinove punti che la pongono al dodicesimo posto in classifica, la Vogherese cerca infine di tenersi a distanza dalla parte in cui si comincia a tremare ospitando i valdostani del Pont Donnaz penultimi.

Cristiano Comelli