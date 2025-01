Albino, pedone investito da un’auto: il conducente non si ferma e si dà alla fuga

Albino (Bergamo), 5 gennaio 2025 – Investito da una macchina il cui conducente è scappato senza fermarsi a prestare soccorso. Vittima, questa sera intorno alle 21 ad Albino un uomo di 58 anni residente a Bergamo. L’uomo stava attraversando la strada vicino alle strisce pedonali quando un’auto, senza frenare, lo ha centrato in pieno sulla corsia di destra per poi allontanarsi immediatamente. Il pedone è stato trascinato per qualche metro cadendo poi all’altezza dell’incrocio tra via Lunga e via Ponte Luio.

I soccorsi

È stato subito dato l’allarme al 118, sul posto sono arrivate ambulanza e automedica. Dopo i primi, immediati soccorsi sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo con una ferita lacero-contusa al lobo frontale che gli ha causato un’importante perdita di sangue, non ha tuttavia perso conoscenza e non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone. A loro il compito di raccogliere ogni elemento utile, comprese eventuali immagine delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per identificare il “pirata” e denunciarlo per omissione di soccorso.