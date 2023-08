Alberi schiantati terrore in Chiappana

È stata una vera e propria odissea quella vissuta da alcune persone rimaste bloccate in località Gabana ad Abbiategrasso fino all’altra sera. Quando il Consorzio Forestale del Ticino ha liberato strada Chiappana permettendone la circolazione. Erano soprattutto famiglie di origine sudamericana provenienti da Milano che, sabato scorso, avevano deciso di trascorrere alcune ore al Ticino. Il temporale è scoppiato improvvisamente con folate di vento che hanno fatto cadere gli alberi come fossero birilli. "Ci siamo rifugiati nel bar in cerca di riparo con i bambini che strillavano dalla paura", commentava una donna. Sono stati almeno 8 i veicoli distrutti dagli alberi caduti. Il Consorzio Forestale, presieduto da Marco Menghini, ha lavorato con gli escavatori fino alla definitiva messa in sicurezza. Gr.Mas.