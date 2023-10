Al volante brilli o drogati, strage di patenti

Più di un automobilista su tre guida sotto l’effetto di sostanze proibite. L’altra notte gli agenti della Polstrada di Lecco hanno allestito un posto di controllo a Cernusco Lombardone, lungo la ex Statale 36. Su 34 guidatori fermati, per lo più giovani e giovanissimi, 9 sono risultati positivi: 7 al test dell’etilometro e 2 al drug test. Dei 7 ubriachi, 4 sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, perché con un tasso superiore agli 0,8 grammi di alcol per litro di sangue; gli altri 3 se la sono cavata con una multa. A 8 di loro è stata anche ritirata la patente. Ai controlli hanno partecipato anche i medici della Polizia di Stato, che hanno prelevato un campione di saliva per sottoporre ad esami certi quanti sono risultati positivi ai test precursori. I controlli a tappeto proseguiranno per 4 settimane, in tutta la provincia come in tutta Italia, fino al 19 novembre, data della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada. D.D.S.