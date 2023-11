Affitti, un aiuto ai pensionati in difficoltà

Contro il caro vita, un sostegno economico ai pensionati per pagare l’affitto: c’è tempo fino all’1 dicembre per presentare domanda. Il bando è stato aperto dal Comune di Brescia, si può fare richiesta esclusivamente online tramite il Portale Servizi (https:www.comune.brescia.itservizi-onlineservizi-alla-persona-e-famigliedomanda-di-partecipazione-alla-misura-di-sostegno). Il sostegno è rivolto a chi ha redditi derivanti da pensione e non ha uno sfratto in corso, con Isee inferiore ai 15mila euro e contratto d’affitto non superiore ai 650 euro al mese. La formazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi avverrà sulla base della maggiore percentuale di incidenza del canone mensile di locazione (spese accessorie e condominiali escluse) sulle entrate mensili nette. Il contributo sarà destinato direttamente al proprietario di casa, che deve dichiararsi disponibile ad accettarlo, con impegno a non aumentare il canone di affitto per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza. Questo non vale per i residenti dei Servizi Abitativi Sociali, ex canone moderato. Il Comune potrà versare fino a 1300 euro ad alloggiocontratto, ma l’entità dipenderà dalla disponibilità dei fondi ed al numero di domande in graduatoria.F.P.