Aereo in difficoltà atterra a Montichiari

Momenti di apprensione ieri per i 6 passeggeri di un volo privato proveniente da Algeri e costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Montichiari. Il velivolo, un Cessna 560 Citation, in prossimità delle coste italiane ha segnalato alle autorità aeronautiche un problema ai carrelli, il sistema delle ruote retrattili indispensabili per decollare e atterrare, e gli è stato indicato di fare rotta sul D’Annunzio, dove in giornata non erano previsti voli. Per gestire un’eventuale emergenza lo spazio aereo è stato chiuso e sulla pista sono arrivati Vigili del fuoco, ambulanze, polizia, carabinieri, così da poter intervenire in caso di criticità. Il pilota prima di scendere è rimasto a lungo in cielo consumando carburante. Alle 17,29 il piccolo jet è atterrato sulla pancia, senza appunto l’utilizzo dei carrelli. Risultato: molte scintille. Passeggeri e personale tutti incolumi.