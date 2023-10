Addetti al call center. Tre contratti da idraulico

Addetti al call center, 4 posti. Mansioni: Le risorse inserite si occuperanno della gestione dell’intero flusso commerciale rivolto ai potenziali clienti che, attraverso apposite pagine web, richiedono la possibilità di approfondire uno specifico corso di formazione. Contratto: inzialmente tempo determinato fino al 31 dicembre. Orario di lavoro: full time da lunedì a sabato, una settimana al mattino e una al pomeriggio. Orario 814,40 - 1420,40. Sede di lavoro: Brescia. Inviare il curriculum al direzione@syriobiohygien.eu

e per conoscenza a ci-brescia@provincia.brescia.it codice 38036.

Idraulico per impianti civili e industriali, 3 posti. Requisiti: non è rischiesta esperienza, patente B. Mansione: installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione. Contratto: apprendistato se sotto i 30 anni o tempo determinato. Sede di lavoro: Lonato del Garda; inviare cv a idrotecnicanodari@gmail.com; centro per l’impiego di Desenzano, codice 38163