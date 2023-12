Acuto della Giana, Pergo in ginocchio

CREMA (Cremona)

Vittoria di misura per la Giana Erminio che ieri sera si è aggiudicata uno dei derby lombardi battendo allo stadio Voltini la Pergolettese del dg Cesare Fogliazza. Tre punti pesanti per gli uomini di mister Chiappella che anche in questo turno pre Natalizio hanno confermato di essere formazione di spessore in grado di superare chiunque in questo girone A di lega pro. Seconda battuta d’arresto consecutiva invece per la Pergo che in formazione rimaneggiata per le squalifiche e infortuni vari ha costruito diverse azioni pericolose senza però andare in rete. Sconfitta che deve far riflettere in casa gialloblù in vista del girone di ritorno dove bisognerà conquistare il prima possibile la salvezza. Le due squadre torneranno in campo domenica 7 gennaio, la Pergolettese sarà di scena a Sesto San Giovanni mentre la Giana ospiterà la Pro Patria.

La cronaca: al 30’ Giana Erminio in vantaggio con un preciso colpo di testa di Franzoni che supera l’estremo difensore locale. Al 10’ della ripresa gran tiro dalla distanza di Artioli e ottima deviazione di Zacchi che mantiene inviolata la propria porta. Al 37’ insidiosa la Pergo con un tiro del neo entrato Sartori ma il portiere ospite fa buona guardia. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale.

Raffaele Sisti