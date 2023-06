Accoltellato in una rissa s’inventa caduta in bici Irregolare, sarà rimpatriato

"Sono caduto in bici". Invece lo avevano accoltellato. Un tunisino di 20 anni si è presentato al Pronto soccorso del Policlinico di Monza con un profondo taglio. Ha raccontato di essersi ferito in bicicletta, ma né i medici, né i poliziotti della questura gli hanno creduto. Il 20enne è stato infatti pugnalato durante una maxi rissa vicino alla stazione ferroviaria di Lecco. È andato fino a Monza e ha raccontato di essersi fatto male in bici per evitare di finire nei guai. Dagli accertamenti è emerso che non aveva il permesso di soggiorno perché l’istanza gli era stata già da tempo cassata dal questore di Genova ma parecchi precedenti per vari reati. Verrà quindi imbarcato sul primo aereo disponibile per la Tunisia.