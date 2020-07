Verdello (Bergamo), 13 luglio 2020 - Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato all'addome e alla schiena, mezz'ora dopo la mezzanotte della scorsa notte a Verdello.

L'aggressione si è verificata in via San Giovanni Bosco, nel centro del paese. Il giovane è stato soccorso dal 118, che ha inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica: il ferito è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno

ricostruendo l'accaduto.