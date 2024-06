A volte tornano . LeDay si rimette la maglia di Milano: "È un giorno felice"

Continua ad aggiornarsi il roster milanese a disposizione di coach Messina. Questa volta si aggiunge un cavallo di ritorno: Zach LeDay, grande protagonista in biancorosso nella stagione 2020-21, anno dello storico ritorno alla Final Four di Eurolega. Curiosamente, l’anno successivo LeDay fu "sacrificato" per lasciare spazio al ritorno di Nicolò Melli. Ora, dopo che il capitano si è appena accasato al Fenerbahce Istanbul, LeDay ritorna nel reparto lunghi milanese, dove al momento dividerà i minuti soprattutto con Nikola Mirotic.

Negli ultimi tre anni, LeDay ha giocato al Partizan Belgrado, sempre in doppia cifra per punti segnati: la prima annata in Eurocup e le ultime due in Eurolega. "Voglio essere semplice, sintetico e dolce: sono tornato a Milano. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato", ha dichiarato. A Milano ha giocato solo nella stagione post-covid, con una media di 10.0 punti a partita e parecchi canestri decisivi (iconico quello in Gara 1 dei playoff di Eurolega contro il Bayern).

Tra le trattative quasi concluse ci sono quelle con Leandro Bolmaro e Ousmane Diop. Per l’ultimo italiano da inserire, ci sono forti interessi per Gabriele Procida e Awudu Abass, anche in questo caso si tratterebbe di un ritorno dopo svariate stagioni.

Sandro Pugliese