A quindici anni si schianta col Suv di papà, lievi ferite

Per l’età, 15 anni, ancora non ha la patente ma nella notte tra sabato e domenica l’ha combinata grossa: si è messo al volante del potente Suv dei genitori, sottratto a loro insaputa, terminando la sua bravata contro il guard-rail di Largo Flaiano a Varese, all’uscita della A8 e quindi al pronto soccorso. Poteva finire con più gravi conseguenze l’incidente, per fortuna il ragazzino, residente in un comune del Gallaratese, non ha riportato ferite nell’impatto, danneggiato invece il Suv. Sull’accaduto indagini sono state avviate dalla Polizia locale intervenuta per i rilievi, sentiti i genitori del quindicenne. Importanti per fare chiarezza le immagini delle telecamere in funzione nella zona che hanno ripreso l’incidente con il veicolo che arriva, effettua un sorpasso, poi urta un palo e va a sbattere contro il guard-rail. Prima di finire contro il guard-rail l’auto avrebbe fatto più di un giro intorno al rondò. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori sanitari con l’ambulanza e la Polizia locale, al pronto soccorso è stato accompagnato il ragazzino, in codice verde, l’unica persona a bordo della vettura. Poi la scoperta, sconcertante, era il quindicenne, alla guida.

R.F.