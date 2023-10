A Brescia debutta l’idrogeno. Treni per Edolo tutti “green”

"Celle a combustibile idrogeno, capacità di 260 posti a sedere e un’autonomia superiore a 600 km: è Coradia Stream, il primo treno a idrogeno, che entrerà in servizio commerciale in Val Camonica tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. FNM, principale gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, lo ha presentato con l’azienda costruttrice Alstom, nell’ambito di Expo Ferroviaria 2023.

Il treno Coradia Stream alimentato ad idrogeno entrerà in servizio lungo la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord, su cui il servizio è gestito da Trenord, nell’ambito del progetto H2iseO, che mira a realizzare la prima Hydrogen Valley italiana nel Bresciano. Il Coradia Stream, alimentato a idrogeno, risponde all’obiettivo europeo di ridurre del 100% le emissioni di C02 entro il 2050 ed è il primo treno a zero emissioni dirette di CO2 per l’Italia. In questo ambito, è stato firmato l’accordo tra FNM e Alstom (novembre 2020) che prevede la fornitura a Trenord di 6 treni a celle a combustibile a idrogeno, con opzione per ulteriori otto. Il progetto prevede, tra le altre cose, la realizzazione di 3 impianti di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno rinnovabile senza emissioni di CO2 (a Brescia, Iseo e Edolo), oltre che la messa in servizio di 40 autobus ad idrogeno in sostituzione dell’intera flotta oggi utilizzata da FNM Autoservizi. Alla presentazione hanno partecipato il ministero delle Infrastrutture Matteo Salvini, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, gli assessori alla Mobilità Franco Lucenti e alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi per Regione Lombardia, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. Sono intervenuti inoltre il presidente di FNM Andrea Gibelli, il presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna, la presidente di Trenord Federica Santini, l’ad di Trenord e direttore generale di FNM Marco Piuri, il presidente Alstom della Regione Europa Gian Luca Erbacci e il direttore generale di Alstom Italia e presidente e Ad di Alstom Ferroviaria, Michele Viale. Intervenuto con un video messaggio anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Inaugurare l’uso di questa tecnologia - ha commentato Piuri - in un ambito che connette, per vocazione, fa sì che il suo valore non solo si realizzi nel singolo progetto, ma si propaghi ad altri ambiti. Penso a industrie e servizi che potranno essere raggiunti dalla rete dell’idrogeno".