80 milioni sequestrati, imprenditore e collaboratore finiscono in carcere L'imprenditore Roberto Polese è in carcere e un suo collaboratore ai domiciliari per frode fiscale e autoriciclaggio. Sequestro di 80 milioni e un caveau con 2.584.500 euro in contanti, 40 orologi di lusso, diamanti, gioielli, lingotti e monete d'oro per un valore di 5 milioni.