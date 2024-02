500 atleti in gara in 72 squadre con la Brixia favorita

Riprende la stagione agonistica della ginnastica artistica. Prende il via oggi la tappa inaugurale della regular season di Serie A di artistica, maschile e femminile, in programma al PalaGeorge di Montichiari Il calendario prevede le gare della Serie B, oggi, a partire dalle ore 16.00, e la Serie A2 (dalle 9.30) e A1 (dalle 14.30) domani. A prendere parte alle competizioni quasi 500 atleti in pedana, 180 tecnici, 50 ufficiali di gara, 72 squadre (36 femminili e 36 maschili). Attesa, al femminile, per la Brixia Brescia, da sempre la favorita per il tricolore. Assenti però, ancora per una condizione fisica non al top Martina Maggio e Vanessa Ferrari (che doveva tornare in gara a Brescia ma è stata bloccata dagli strascichi di una influenza) mentre si dovrebbe rivedere in pedana Asia D’Amato.

Angela Andreoli, 17 anni, campionessa europea con la squadra nel 2022. Gareggia per la Brixia di Brescia, con la quale ha vinto cinque scudetti nel Campionato di Serie A. È stata la prima ginnasta italiana ad eseguire in gara lo tsukahara in uscita alla trave.

G.L.