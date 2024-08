Rubate tre moto al Bikers Racing Team

Definiva "i miei gioielli" le sue moto. E proprio quelle tre moto da corsa sono state rubate a un ex pilota motociclista, oggi titolare del Bikers Racing Team con sede a Cesena. Il furto è avvenuto a fine luglio nel parcheggio del centro commerciale Bennet ma se n’è avuta notizia soltanto adesso. A subire il danno, che si stima possa essere di centomila euro, è stato Fabio Mandelli (nella foto) di Gatteo, che gareggia coi suoi piloti nel Campionato Italiano e in quello Mondiale di Supermoto.

"I ladri – spiega Mandelli – hanno portato via il furgone del mio meccanico Salvatore Lapolla con tre moto da corsa di mia proprietà, i pezzi di ricambio per 20mila euro e poi tutta l’attrezzatura del meccanico per un totale stimato in circa centomila euro. Ai carabinieri abbiamo presentato due denuce, la mia e quella del mio meccanico. Le indagini sono in corso e se ne sta occupando la Procura di Pavia. Ma non è soltanto un problema economico: nelle giornate del 28 e 29 settembre dovremo rappresentare la Nazionale italiana al Campionato del mondo per Nazioni a Parigi. Ma ci hanno rubato proprio le moto da gara. Adesso ci stiamo organizzando per fare ugualmente il Campionato con altre moto, ma quelle buone erano le tre rubate nel parcheggio del centro commerciale".

Nonostante tutto Fabio Mandelli non si perde d’animo: "Anche se la perdita finanziaria è stata notevole, andremo avanti grazie alla passione del valoroso team e di tutti i miei collaboratori".

M.M.