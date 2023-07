Punk Rock Raduno 2023: tre accordi, arte e inclusione. Riecco la festa della musica indipendente

Da tutto il mondo per il Punk Rock Raduno. La manifestazione dedicata a una delle sottoculture musicali più resistenti a mode e passare del tempo taglia il traguardo dell’edizione numero 6. A Bergamo, da giovedì 13 a domenica 17 luglio (con un antipasto già mercoledì 12), gli appassionati del genere che ha nei suoi capostipiti i Ramones si ritroveranno per quattro giorni (più uno) di concerti, arte, sport, cibo e divertimento.

Una vera e propria famiglia senza confini, che ha iniziato a conoscere ed apprezzare la città, e che non l'hanno lasciata sola nel 2020, nel momento drammatico del Covid, che bloccò anche il raduno, quando raccolsero più di 20.000 euro in donazioni per ospedali e Rsa locali, con il progetto “I Wanna Be Well”.

#ONEOFUS, il tema di quest’anno, in cui è chiaro il riferimento ai quattro fratellini newyorkesi e al loro brano “Pinhead”, sottolinea il carattere fortemente inclusivo della manifestazione. In ogni piccolo aspetto organizzativo, il festival cerca di fare del suo meglio per far sentire partecipi e a proprio agio tutte quelle persone che son sempre state considerate strane, differenti o semplicemente diverse per tutta la loro vita.

Giunto quest’anno alla sua sesta edizione (o forse ottava, considerando i due spin-off pandemici), il Punk Rock Raduno è un evento senza fini di lucro organizzato dall’Associazione Culturale Otis Tours e StripedMusic.com, con la collaborazione di volontari provenienti da diverse città del nord Italia (chiamata la “Raduno Family”) e di Edonè.

La rassegna si svolge su più giorni e l'ingresso a tutti gli eventi del Punk Rock Raduno è gratuito e aperto a tutti, famiglie con bambini compresi. Inoltre, è forte la collaborazione con l’associazione culturale Bergamo Pride.

Il fulcro del Punk Rock Raduno è come sempre lo Spazio Giovani Edonè, che sarà attrezzato con due palchi (più uno dedicato ai bambini) sui quali si alterneranno più di 40 band provenienti da tutto il mondo. Da vere e proprie leggende del genere (Supersuckers, Chixdiggit!, Klasse Kriminale, Senzabenza, Kody dei Lillingtons…) a nuove stelle nel camp (Bee Bee Sea, Private Function, Kate Clover…), fino a band esordienti dagli stili più disparati. E ogni giornata si apre e chiude con travolgenti DJ set.

Il calendario è serrato. Si comincia con la “Welcome Night”, dedicata a chi arriva a Bergamo con un giorno di anticipo. Mercoledì 12 luglio al parco Goisis, live acustico di KJ Jansen (Chixdiggit!), Eddie Spaghetti (Supersuckers) e Ramblin’ Ambassadors. Giovedì 13 si inaugura una novità assoluta: la mostra/infopoint “The Art Of Raduno” allo spazio espositivo del Teatro Donizetti, nel centro di Bergamo. Lo staff del festival ha sempre potuto contare su artisti fantastici, che hanno dato il loro contributo con grande passione. In mostra poster, grafiche, fotografie, illustrazioni e cimeli che raccontano 8 anni di punk rock a Bergamo.

Uno degli eventi collaterali più di successo è sempre il “Raduno Tattoo Party”. Ogni anno, 4 artisti per una giornata “walk in”, con soggetti esclusivi a tema punk, presso Manomorta Tattoo Studio. I tatuatori ospiti sono CrapMan (Milano), R. Headcheese (Viareggio), Olimpia Quartieri (Modena), Valentina De Rosa (Vienna). L’appuntamento è per venerdì 14 luglio dalle 11 alle 19.

Sabato 15 Luglio dalle 12 il protagonista è lo sport al femminile: la presentazione della squadra locale di roller derby, le Crimson Vipers di Bergamo, arricchito da un concerto esclusivo degli Zatopeks (UK) nel parco della Malpensata, presso il Bar Ermanno. Anche quest’anno il Take the Sixty Bus, in collaborazione con ATB, carico di persone, musica ed entusiasmo, girerà le vie della città per la visita guidata più folle e divertente E ancora, show per i più piccoli, con la “School of punk rock”: Dulco Granoturco e Massilanciasassi daranno vita ad una scuola completamente gratuita fra concerti, scrittura scrittura di canzoni e realizzazioni di piccoli strumenti. E, infine, un’altra novità di quest’anno: la partecipazione, la domenica, di Baroneostu da Torino, con il suo market e progetto di sensibilizzazione sulla moda sostenibile.

“Il raduno è stato creato da appassionati per appassionati, ma anche e soprattutto per cercare di condividere la bellezza ed il bello della nostra ‘scena’ anche a chi di solito non ne è coinvolto, o magari cerca ispirazione – spiega Franz Barcella, uno dei fondatori – Il punk rock e il d.i.y. hanno aiutato tanti di noi, ci hanno dato coraggio e una prospettiva diversa con cui guardare il mondo. L'idea è che, come ha aiutato noi, probabilmente può aiutare ancora altri, che magari semplicemente non lo sanno. Per questo vogliamo mantenere il festival e tutti i suoi eventi gratuiti”.

Lo spazio giovani Edonè si trova in via Gemelli 17 a Bergamo. Il Punk rock raduno è in programma da giovedì 13 a domenica 17 luglio. Qui il programma con orari e mappe da scaricare.