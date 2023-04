Ardesio travolta da acqua e fango, almeno 10 giorni per sistemare la strada: 71 persone restano isolate

Ardesio (Bergamo) – I dieci sfollati, tutti residenti, hanno trovato sistemazione da parenti e amici; per i 71 cittadini isolati delle frazioni di Cerete, Pizzoli e Staletti è stato organizzato un servizio di trasporto di beni primari come cibo e farmaci.

Prova a organizzarsi Ardesio, il paese della Val Seriana improvvisamente colpito da una valanga d’acqua la mattina di martedì 4 aprile, in seguito alla rottura di una condotta dell’Enel. Ospitati in un primo momento nei locali messi a disposizione dalla parrocchia, i 10 sfollati hanno poi passato la notte in casa di parenti e amici. Per i residenti delle frazioni isolate è stato invece organizzato un servizio di trasporto dei beni di prima necessitò attraverso una strada poderale, percorribile dai mezzi di emergenza, e tramite elicottero.

Intanto, sul fronte dei lavori di messa in sicurezza e ripristino, dalla Regione confermano che ci vorranno circa una decina di giorni per sistemare la strada comunale travolta dall’ondata di acqua e fango. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, specificando che i volontari della Prociv della Croce blu di Gromo sono impegnati sul posto con 6 mezzi per rendere nuovamente agibili anche le abitazioni.