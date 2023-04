Valanga d’acqua ad Ardesio, il sindaco: “Da capire se è stato compromesso il pendio”

Bergamo, 5 aprile 2023 – Momenti di paura, questa mattina, nella Bergamasca. Una valanga d'acqua si è abbattuta alle 6,50 sull'abitato di Ardesio, in valle Seriana, a causa della rottura di una condotta di adduzione dell'Enel della vicina Centrale di Ludrigno. I vigili del fuoco hanno provveduto a evacuare diverse famiglie, alcune delle quali si erano rifugiate ai piani alti delle abitazioni. Non risultano persone ferite. Tre frazioni - Cerete, Pizzol e Staletti - risultano isolate.

Immediato l’intervento dei soccorsi con la Croce Blu e i vigili del fuoco.

Presente alle operazioni di messa in sicurezza anche il sindaco, Yvan Caccia, che a Vlaseriananews ha detto: "Sono sceso a piedi dalla frazione, perché abito in una di quelle isolate, e vado in Comune a vedere che gli sfollati stiano bene. Abbiamo allestito un punto accoglienza e di ristoro all’oratorio grazie alla disponibilità di don Antonio”. E ancora: “Il problema è capire se questa enorme massa d’acqua ha compromesso il pendio dove ci sono le case. La strada per raggiungere le frazioni in alto è interrotta e i guardrail divelti. Non so quando sarà ripristinata”.

Il primo cittadino ha aggiunto: “La cosa più importante è che non ci siano stati feriti. Fortunatamente quella è una zona dove ci sono in prevalenza seconde case e quindi oggi non era particolarmente popolata. E sulla strada, alle 7 del mattino, non c’era nessuno, un miracolo”. Caccia ha infine sottolineato la velocità con cui si è messa in moto la macchina dei soccorsi: “E’ partita subito. Ringrazio soprattutto la Croce Blu e i vigili del fuoco, ma anche l’Areu regionale. E tanti che ci stanno chiamando per aiutarci”.