"Una tappa del Tour de France 2025 a Varese": l’indiscrezione che fa sognare la città

Varese – Tante pagine importanti di sport, in particolare di ciclismo, sono già state scritte a Varese, ma un nuovo affascinante capitolo potrebbe aggiungersi se quello che attualmente è un obiettivo diventerà realtà: Varese punta a ospitare sul suo territorio una tappa del Tour de France 2025. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Rai Beppe Conti nei giorni scorsi, durante una puntata della trasmissione “Radio Corsa“.

Parlando della Grande Boucle, che già quest’anno uscirà dai confini francesi con la partenza prevista in Italia da Firenze, Conti nel suo “Indiscreto“ ha riportato una voce che riguarda da vicino proprio Varese. "L’anno prossimo il Tour dovrebbe fare altre due tappe in Italia e si parla di una partenza in Lombardia, legata agli organizzatori della Tre Valli Varesine – ha detto –: queste sono le ultime indiscrezioni legate al 2025".

Il fatto che poi la Società ciclistica Alfredo Binda, regista della citata Tre Valli, abbia condiviso sui suoi social la clip di Rai 2 in questione, conferma sostanzialmente che qualcosa si sta muovendo. Se non ci fosse nulla di vero, difficilmente i biancorossi guidati dal patron Renzo Oldani avrebbero fatto “rimbalzare“ la notizia. Oldani, tra l’altro, è ben conosciuto e apprezzato in ambito internazionale, come dimostra il parterre della recente festa dei 95 anni della Binda a Brunello, dove tra i presenti figuravano anche Kiko Garcia, direttore generale dell’Associazione internazionale organizzatori gare ciclistiche a livello mondiale, e Javier Guillen, direttore della Vuelta Espana, giusto per citare due nomi. Da ricordare poi come Oldani sia stato protagonista nel 2008 dell’organizzazione dei mondiali di ciclismo proprio a Varese.

L’esperienza e la “reputation“ dunque non mancano a un territorio capace di fare da palcoscenico ad eventi sportivi di altissimo rilievo, non solo per il ciclismo. Basti pensare che settimana prossima, il 12 aprile, la Schiranna ospiterà l’ennesimo appuntamento internazionale di canottaggio, con la prima tappa di coppa del mondo. Per raggiungere l’obiettivo Tour de France servirà però che tutte le istituzioni facciano squadra. Il Comune di Varese vuole “tirare la volata“, giusto per usare una metafora ciclistica, come dimostra una dichiarazione breve ma significativa del sindaco Davide Galimberti: "Siamo pronti a lavorare con la Binda, le altre istituzioni e il mondo economico per portare il Tour a Varese".