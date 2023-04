Basket, la Pallacanestro Varese penalizzata di 16 punti per frode sportiva. Inibizione per il presidente Vittorelli

Varese – Clamoroso nella pallacanestro: Varese penalizzata di 16 punti in classifica. La Openjobmetis Varese, al momento quinta in classifica con 28 punti, si ritroverebbe ultima a 12 punti. praticamente retrocessa de facto.

Il Tribunale federale, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ha applicato alla Pallacanestro Varese la penalizzazione di 16 punti in classifica “da scontarsi nell'anno sportivo in corso per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al campionato di Serie A 2022-2023”. Lo rende noto la (Fip) in un comunicato, aggiungendo che il Tribunale federale ha inoltre inibito il presidente della Pallacanestro Varese, Marco Vittorelli, fino al 13 aprile 2026 (tre anni).

La vicenda dovrebbe riguardare il caso Milenko Tepic, ex promessa del basket serbo approdato a Varese nel 2019, ormai a fine carriera, per scendere in campo appena tre volte. Tepic aveva fatto ricorso per una parte di stipendio non versato e la società in effetti aveva saldato il lodo nel novembre scorso. Probabilmente, avrebbe dovuto farlo prima dell’inizio del campionato.