Varese, 5 giugno 2021 - Roberto Maroni sarebbe prossimo a ritirarsi dalla corsa a sindaco di Varese. I rumors all'interno della Lega indicano che l'ex presidente della Regione Lombardia rinuncerà a candidarsi alla guida del comune lombardo. Una notizia per ora ufficiosa ma che dovrebbe concretizzarsi in una riunione di partito prevista per lunedì 7 giugno.

A gennaio Roberto Maroni era stato operato all'Istituto Neurologico Besta di Milano in seguito a un malore che aveva creato apprensione. Il centrodestra in questi giorni è alle prese con il rebus delle Comunali d'autunno, per le quali fatica a trovare un candidato di "peso" anche a Milano. E ora si riaprono i giochi per Varese.