McDonald’s apre a Castellanza e assume: come candidarsi e quanti sono i posti disponibili

Castellanza, 2 novembre 2023 – McDonald’s sbarca a Castellanza e arruola personale per la sua crew. La nota catena di fast food cerca 35 persone, da assumere con una procedura in partenza con la fase di selezioni online.

I candidati parteciperanno alla tappa del McDonald’s Job Tour che si terrà nella cittadina del Basso Varesotto nella prima metà di novembre. Un’iniziativa che sembra portare risultati su entrambi i fronti, quello aziendale – che si ritrova per le mani dipendenti giovani e motivati – e quello degli aspiranti lavoratori, dato che i contratti stabili firmati in seguito a questo “giro di colloqui” rappresenta il 92% del totale degli accordi di assunzione per la catena.

Le date

Entro il 12 novembre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo McDonald’s di Castellanza potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito della catena di fast food rispondendo a un questionario e inserendo il proprio curriculum vitae.

Ai candidati considerati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Chi supererà il test riceverà dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, dove avranno accesso ai colloqui individuali.

L’evento sarà l’occasione per i candidati di raccogliere informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s, direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti presone che lavorano nei ristoranti della zona che racconteranno e condivideranno la propria esperienza.

Il piano

Per la nuova apertura di Castellanza McDonald’s è alla ricerca di 35 posizioni che rientrano nel piano di crescita nazionale. Quest’anno l’azienda fondata negli anni ‘50 in Illinois prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.