Zanzottera guida l’alleanza progressista

Lorenzo Zanzottera, 32 anni, è il candidato sindaco dell’alleanza progressista per Bareggio. Martedì è stato siglato l’accordo programmatico tra Pd, Verdi e Sinistra Italiana. "Questa alleanza - dice il giovane candidato sindaco - nasce per mettere al centro a Bareggio l’istruzione, l’ambiente e l’inclusione sociale. E non è escluso che a questa alleanza possano partecipare altri soggetti per far sì che Bareggio, al voto il 14 e 15 maggio, cambi passo".

Insegnante, molto attivo nell’ambito oratoriano, da sei anni iscritto al circolo cittadino del Pd, Zanzottera è stato scelto nonostante non abbia una specifica esperienza in campo amministrativo ma è stato sin qui capace di coagulare istanze differenti. Da parte sua ha sottolineato che sente questa come l’ora del coraggio di mettersi al servizio della propria comunità con totale dedizione. Tutti hanno avuto parole di sostegno per il giovane candidato. "Stiamo creando un mosaico in cui ciascuno è rappresentato con il proprio tassello. Tasselli che si supportano l’un con l’altro.

Il nostro fermo proposito è mettere in campo idee progressiste, che è poi la molla che ci spinge in questa campagna elettorale" ha detto Zanzottera. A lui l’alleanza progressista chiede un grande risultato, quello di ribaltare una situazione politica locale dominata in questi ultimi cinque anni dalle destre (col vantaggio anche di ricandidare il sindaco uscente, la leghista Linda Colombo). Centrodestra che, numericamente, si presenta ancora più rafforzato. Le liste civiche non si ripresentano ma di sostengono la stessa Colombo. inoltre

almeno un terzo dovrebbe uscire dall’area del terzo polo. Giovanni Chiodini