Volata per la salvezza . Varese riparte da Sassari

Trasferta a Sassari, quindi Treviso a Masnago e grande chiusura a Pistoia. La salvezza di Varese sta in queste tre partite, anche se i tifosi si augurerebbero una sofferenza ben inferiore. Ma poco da dire: Varese non corre, e dietro Treviso e Pesaro, ma anche Brindisi, qualche risultato buono lo hanno messo in fila. Retrocedono in due, in questo momento la truppa di Bialaszewski ha soli due punti di vantaggio sul penultimo posto, occupato dalla VL, e gli stessi della Nutribullet. E proprio contro la squadra di Vitucci, tra poco più di una settimana, si arriverebbe al “dentro-fuori“. Quello più drammatico, che in questa stagione non si attendeva nessuno nella città giardino dopo la scorsa chiusa fuori dai playoff solo per la “grana Topic“, con Colbey Ross mvp del campionato, aveva fatto ben sperare.

La via tracciata da Luis Scolo generava entusiasmo, ma un certo "via vai" doveva accendere qualche lucina di allarme. Prima coach Brase, poi anche il GM Arcieri. Si riparte con un Tom Bialaszewski che in panchina non ha mai convinto nessuno. Troppo silenzioso, troppo studioso del gioco, poco lottatore. Queste le accuse della piazza, che potevano essere tacitate dall’arrivo di Nico Mannion in inverno. Risultato? Alcune prestazioni clamorose, numeri degni di nota ma risultati troppo altalenanti. Ora si riparte da Sassari, consapevoli di essere nel fango più profondo e denso.