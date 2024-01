Volandia acquisisce soci. Nel museo dell’aeronautica entra Fondazione Fiera Milano

Un nuovo importante traguardo per Volandia, il più grande museo aeronautico italiano situato a poche decine di metri dall’aeroporto di Malpensa. Tra i soci fondatori del parco e museo del volo ora c’è anche Fondazione Fiera Milano. Una partnership formalizzata proprio ieri: a rappresentare la fondazione sarà Sara Agnellini, program manager area tecnica presso Nolostand Spa, una delle società del gruppo Fiera Milano. "Da sempre Fondazione Fiera Milano ha dimostrato una particolare attenzione nei confronti di Volandia – commenta il presidente del museo Marco Reguzzoni – e il contributo fornito, sin dai primi anni di vita del museo, è stato fondamentale per il raggiungimento di numerosi traguardi. Sono certo che poter avere un rappresentante di Fiera Milano nel nostro Consiglio di amministrazione contribuirà ulteriormente a rafforzare il nostro legame con la città di Milano di cui Volandia si sente parte, pur essendo collocata fuori dal perimetro metropolitano".

Reguzzoni sottolinea anche come le due realtà sapranno rendere omaggio a Leonardo da Vinci, il cui genio riassume un binomio indissolubile tra Milano e il volo. "Sono molti i punti di contatto tra Volandia e la Fiera di Milano – spiega Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano – a Volandia sono esposte alcune tra le più importanti invenzioni nei settori dei trasporti e dell’esplorazione dello spazio, così come la Fiera, da oltre un secolo, rappresenta l’ideale vetrina del Made in Italy e accoglie, spesso in anteprima mondiale, le creazioni del genio e della creatività italiana in molteplici settori della nostra economia. Con questo accordo intendiamo rinnovare il nostro impegno a sostegno del territorio e delle attività culturali che lo rendono vitale".

L.C.