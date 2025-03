Jacques Villeneuve imprigionato 30 minuti nei bagni di Malpensa, l’ex pilota di Formula 1: “Ho dovuto sfondare la porta”

Attimi di tensione e un pizzico di ironia per Jacques Villeneuve. L’ex pilota di Formula 1, vincitore del campionato del mondo nel 1997, ha vissuto un’esperienza insolita all’aeroporto “Silvio Berlusconi” di Milano Malpensa, dove è rimasto bloccato in uno dei bagni per circa 30 minuti. L’episodio, accaduto mentre era in attesa del volo per l’Australia, è stato raccontato da lui stesso in tempo reale su Instagram, con toni scherzosi che hanno intrattenuto i suoi follower.

Villeneuve ha condiviso un selfie con la porta chiusa alle sue spalle, scrivendo: “Sono bloccato in bagno da 20 minuti e la sicurezza non riesce a farmi uscire. Sto scaricando il water ogni 30 secondi. Mi sto divertendo un sacco. Davvero impressionante”. Un racconto ironico, che ha subito scatenato commenti divertiti da parte dei fan e degli utenti del social media.

Dopo dieci minuti, l’ex pilota ha aggiornato i suoi follower con un nuovo post che mostrava la porta del bagno spalancata e visibilmente danneggiata. “Dopo 30 minuti sono riuscito a uscire. Ho dovuto buttare già la porta a calci e un blocco del soffitto mi è caduto in testa. Pronto a scendere sottoterra”, ha scritto, sottolineando di aver risolto la situazione con un approccio decisamente energico.

Sea, la società che gestisce gli scali milanesi, ha ricostruito l’accaduto per verificare eventuali responsabilità o problemi tecnici. L’episodio si è risolto senza particolari conseguenze, se non una storia divertente da raccontare. Il campione canadese, sempre pronto a scherzare, ha trasformato una disavventura in un momento di intrattenimento per i suoi fan, confermando il suo spirito anche fuori dalla pista.