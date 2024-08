Villadosia, tiene segreta la morte della moglie e veglia sul cadavere nel letto per mesi

Una vicenda sconvolgente, ancora da chiarire: ieri i carabinieri di Mornago hanno scoperto il corpo in avanzatissimo stato di decomposizione di una donna di 65 anni, la morte risalirebbe ad alcuni mesi fa.

Nell’abitazione di Villadosia, frazione di Casale Litta, a vegliare il cadavere, disteso nel letto, c’era il marito 75enne. Dai primi elementi raccolti sembra che la donna fosse malata da alcuni anni. Da alcuni mesi i familiari non riuscivano più a mettersi in contatto con la sessantacinquenne, mentre sembrerebbe che il marito accampasse scuse per dissimularne l’assenza.

Un silenzio allarmante, così è scattata la chiamata ai carabinieri che ieri hanno raggiunto l’abitazione dove hanno fatto la macabra scoperta in camera da letto. Ad accogliere i militari il 75enne in chiaro stato confusionale.

I contorni della vicenda sono ancora da chiarire. Secondo i primi accertamenti la donna potrebbe essere morta per cause naturali. Perché il marito non abbia detto nulla e sia rimasto a vivere in casa con il cadavere della compagna è un fatto tutto da accertare.