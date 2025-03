Vigili del fuoco: lo scorso anno 2.203 interventi

Il 2024 è stato un anno di lavoro intenso per i Vigili del fuoco della sede di Busto Arsizio-Gallarate. Sono stati infatti in totale 2.203 gli interventi di soccorso tecnico urgente. Il distaccamento di via Sempione, che dipende dal comando provinciale di Varese, ha sempre avuto un’importanza strategica per un territorio complesso che vede importanti arterie stradali come l’autostrada A8, la ss336 della Malpensa e la Pedemontana, oltre a molte realtà industriali e una densità abitativa tra le maggiori nel territorio provinciale. La vicinanza con la provincia di Milano vede inoltre il personale intervenire spesso in supporto alle squadre del capoluogo regionale per numerose tipologie di soccorso, principalmente per incendi importanti o incidenti stradali particolarmente complessi. E sono frequenti anche gli interventi congiunti con i colleghi della sede di Legnano, che giungono in supporto con l’autoscala.

Nel 2024 sono state 457 le uscite per incendi di varia natura e 240 quelle per incidenti stradali, 421 le persone salvate e 80 gli interventi per fughe di gas. Numeri che danno l’idea dell’importante mole di lavoro che impegna quotidianamente gli operatori della sede di Busto. Il personale effettivo è di 50 vigili del fuoco, tra cui vi sono 12 capireparto e capisquadra articolati su 4 turni. Gli operatori sono inoltre in possesso di varie specializzazioni tra cui l’utilizzo degli automezzi di soccorso, Saf (soccorso speleo alpino fluviale), Tas (topografia applicata al soccorso), Usar (urban search and rescue) e Nbcr (nucleare biologico chimico e radiologico). In servizio ci sono 2 autopompe, un’autobotte e 2 fuoristrada specifici per incidente stradale e incendio boschivo.

Lorenzo Crespi