Viaggio nella storia della musica. Dal cantautorato fino al rock

Dal cantautorato al rock: un viaggio nella storia della musica degli ultimi settant’anni attraverso i brani che hanno toccato l’anima di intere generazioni. Sarà una serata di musica e beneficenza quella odierna al Teatro Apollonio di Varese. Alle 20.30 è in programma il Concerto per il Faro, iniziativa promossa dalla Fondazione Giacomo Ascoli di Varese.

Ad aprire lo spettacolo saranno gli Mdf, band emergente composta da Matteo Lovito (nella foto) alla voce, Alessandro Manzoni alla tastiera, Mattia Borrelli alla batteria, Francesca Tavino al basso, Angelo Licco e Diego Bruno alle chitarre e Giovanni Bruno alla fisarmonica. Quella che propongono è una selezione di brani storici della musica italiana da Lucio Battisti a Loredana Bertè e Samuele Bersani, da Fabrizio De André a Cesare Cremonini e Lucio Dalla.

A seguire la Rock School di Mitzi – il cantante, al secolo Andrea Dal Santo – e i suoi musicisti: Tank Palamara alla chitarra, Ares Cabrini alla batteria, Marcello Suzzani al basso e Antonio Perkins Scavuzzo alle tastiere. Sul palco porteranno il rock dalle origini a oggi, dai Beatles ai Pink Floyd fino a System of a Down e Linkin Park. Quindi la partecipazione di Alteria di Virgin Radio e del Coro Voci Bianche del Civico liceo musicale di Varese. Il ricavato sarà destinato al completamento della ristrutturazione del Faro di largo Flaiano, che ospiterà le famiglie dei bambini ricoverati in ospedale e i ricercatori dell’Università dell’Insubria.

Lorenzo Crespi