Viaggiava in autostrada con 149 chili di hascisc Arrestato cinquantenne

È in carcere a Pavia un cittadino italiano di 55 anni arrestato dalla Polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio nel pomeriggio di giovedì scorso mentre al volante di un’auto stava percorrendo la Milano-Genova trasportando 149 chili di hascisc. Gli agenti della Sottosezione Autostradale di Milano Ovest del Compartimento Polizia Stradale Lombardia, hanno proceduto a un controllo notando che l’auto viaggiava con un ruotino di scorta. Nell’abitacolo i poliziotti hanno trovato 7 scatoloni sigillati contenenti, a dire dell’uomo, saponette. In realtà quasi un quintale e mezzo di droga suddivisa in 316 panetti. Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altri 41 grammi di hashish e quasi 20mila euro in contanti.