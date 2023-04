Via Crucis contro lo spaccio a Castelveccana, don Luca Ciotti: “Stop all’indifferenza”

Castelveccana, 6 aprile 2023 – Via Crucis domani sera, Venerdì Santo, a Castelveccana, nel luinese, per svegliare le coscienze dall’indifferenza verso ciò che accade nella zona, lo spaccio di droga nei boschi, fenomeno che sta diventando sempre più allarmante.

E’ un messaggio forte, “La Via della Croce calpesta la via dello spaccio. L’indifferenza fa la differenza” quello affidato alla celebrazione dal parroco don Luca Ciotti, che spiega “mentre celebriamo la morte di Gesù, il desiderio di seguire la croce di Gesù, vorremmo percorrere la via della Croce, calpestando la via dello spaccio, ponendo i piedi su quella medesima strada che collega Nasca al Cuvignone, dove quotidianamente si registrano centinaia di passaggi per rifornirsi di dosi di droga. Vorremmo poter non rimanere indifferenti”.

Una situazione, quella dello spaccio nei boschi, nei cui confronti la Chiesa alza la voce e invita al risveglio delle coscienze. L’appuntamento è per domani sera alle 20,45 nella piazza di Nasca.