Via alla Scuola di Babele. Corsi gratis per stranieri

Riparte la "Scuola di Babele", in via Mazzini 5, che da oltre tre decenni offre corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri. Oggi e domani i test di ammissione, così suddivisi: oggi dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 21 alle 22.30, domani nella sola fascia serale, dalle 21 alle 22.30. I corsi inizieranno martedì 3 ottobre. Due le tipologie: serale e diurno. Il corso serale sarà nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 21 alle 22.30; quello diurno il mercoledì, dalle 9.30 alle 11.30. "Lo scorso anno abbiamo avuto 720 iscritti - dice la presidente dell’associazione di volontariato, Pina Poretti -. Il Paese più rappresentato era il Perù, con 120 iscritti. A seguire il Bangladesh, l’Ucraina, il Marocco, il Salvador, il Pakistan e l’Egitto con 40 iscritti. I nostri studenti non abitano solo in città, ma arrivano anche dai paesi limitrofi, come San Giorgio, Castellanza, San Lorenzo, Busto Arsizio, Villa Cortese". La Scuola di Babele, ospitata dall’oratorio di San Domenico, risponde così a un bisogno diffuso di integrazione e socialità. È ispirata a principi di gratuità, rispetto delle culture e delle religioni. "Il corso diurno agevola le donne, più in difficoltà a frequentare la sera". S.V.