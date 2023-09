Venegono Superiore, investita da un furgone mentre corre a bordo strada: caccia al pirata

Milano, 11 settembre 2023 – Caccia al pirata della strada che stamattina ha investito una donna e non si è fermato a soccorrerla.

E’ accaduto a Venegono Superiore, in via Kennedy, una cinquantottenne stava correndo a bordo strada, all’improvviso l’urto, la donna è finita a terra, ferita, il conducente del furgone si è allontanato come se nulla fosse.

Dato l’allarme, sul posto sono intervenute ambulanza e automedica in codice rosso, quello di massima urgenza. Per fortuna, dopo la prima valutazione medica, la donna è risultata meno grave di quanto inizialmente temuto, quindi è stata accompagnata al pronto soccorso del Galmarini di Tradate in codice verde, con ferite lievi.

Sul posto anche le pattuglie della polizia locale e quelle dei carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’ncidente e risalire al conducente del mezzo.